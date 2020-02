Torino Porta Nuova, denunciato uomo dalla Polizia di Stato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

di Redazione, #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Un ivoriano di 28 anni è stato denunciato in stato di libertà dagli Agenti del Settore Operativo di Torino Porta Nuova per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale ed è stato sanzionato amministrativamente in quanto in evidente stato di ebrezza.

Gli operatori della Polfer in servizio di vigilanza hanno notato nel piazzale della stazione un soggetto che si aggirava con fare molesto tra gli autisti dei taxi e i viaggiatori. Immediatamente bloccato dagli Agenti, lo straniero, alla loro richiesta di esibire un documento d’identità, è andato in escandescenza, scalciando e spintonandoli. Gli Operatori, con non poca difficoltà, sono riusciti a condurlo negli Uffici di Polizia della Stazione dove, lo stesso, ha continuato però con la sua condotta aggressiva e poco collaborativa.

Eseguiti tutti gli accertamenti di rito sull’identità, l’uomo, con numerosi precedenti di Polizia ma in regola sul territorio nazionale, è stato denunciato.

(6 febbraio 2020)

