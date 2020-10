di F.F. #Juventus twitter@torinonewsgaia #SerieATim

Kulusevski e Favilli segnano rispettivamente per la Juventus ed il Verona le reti che fissano il risultato finale sull’1-1 e che non devono lasciare i bianconeri pienamente soddisfatti, con la Juventus che agguanta il pareggio dopo essere stata in svantaggio per gran parte del secondo tempo.

(25 ottobre 2020)

