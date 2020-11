Uccide la moglie, spara ai due figli uccidendone uno, e si suicida

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

In questi tempi nei quali la vita, altrui e propria, sembra valere sempre meno di fronte ai propri drammi personali. I fatti a Carignano (Torino) attorno alle 5.30 del mattino. Un uomo uccide la moglie, spara a due fratellini gemelli, ne uccide uno – l’altra è in fin di vita in ospedale – e poi si suicida. Aveva annunciato il gesto al fratello dicendogli: “Distruggo tutto”.

(9 novembre 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata