Torino: minorenni rapinano ragazzo intervenuto a difesa di due giovani donne. Due arresti e tre denunciati

di Redazione, #Torino

Avevano offeso delle ragazze a passeggio in centro la scorsa domenica pomeriggio, così un venticinquenne di origini rumene ha redarguito, per difenderle, il gruppetto, composto da alcuni ragazzi marocchini ed un italiano, tutti minorenni. La reazione dei ragazzini, forti di essere in gruppo, è stata molto violenta: uno di essi, infatti, ha scagliato un monopattino contro il venticinquenne, che rimaneva tramortito a terra; altri due ragazzi, entrambi sedicenni, lo colpivano con dei calci al viso e al petto e lo rapinavano del giubbotto, contenente 200 €.

Il giovane, ripresosi, vedeva i malfattori allontanarsi verso piazza Castello con il maltolto e li inseguiva; proprio in quel frangente, giungeva una pattuglia del Comm.to Centro. Nonostante il fuggi-fuggi generale, i poliziotti sono riusciti a trattenere 5 dei 7 autori del furto. I due sedicenni che lo avevano presi a calci e rapinato del giubbotto sono stati identificati e tratti in arresto per rapina aggravata in concorso. Si erano già disfatti del bottino, ceduto con ogni probabilità a uno dei complici che è riuscito a darsi alla fuga.

Anche gli altri 3 ragazzi del gruppo che hanno preso parte all’aggressione sono stati denunciati per lo stesso reato.

(21 aprile 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata