Furia (PD): manifestiamo contro la situazione del CPR di Torino

di Redazione, #Torino

Oggi manifestiamo per affrontare l’incresciosa situazione del CPR di Torino, dove si è suicidata una persona. Un luogo delle istituzioni deve garantire condizioni minime di accoglienza. Torino città dell’accoglienza non può accettare che esistano queste situazioni. Non c’è modo più efficace per produrre insicurezza e violenza di mantenere le persone in spazi senza dignità. Esprimiamo l’urgenza di una modifica della legislazione nazionale che regola flussi e espulsioni, adeguando le risorse e il personale alle esigenze del sistema.

Così Paolo Furia, Segretario Regionale PD Piemonte dopo la manifestazione del 4 giugno scorso.

(5 giugno 2021)

