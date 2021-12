PD Piemonte, “Necessario rimettere mano alla normativa sulle province e città metropolitane”

di Redazione, #politica

“Nei giorni scorsi la Corte Costituzionale ha messo in evidenza la necessità di rimettere mano alla normativa sulle province e città metropolitane. La normativa vigente era stata pensata nell’ottica di un superamento delle province, previsto nella riforma costituzionale del 2016. La bocciatura al referendum però ha mantenuto inalterati gli assetti istituzionali e ha di fatto salvaguardato l’esistenza delle province. Chiaramente ora si tratta di adeguare la normativa alla luce della sopravvivenza delle province e dell’esigenza di rafforzare le città metropolitane. La normativa vigente, in particolare, stabilisce che il Sindaco della città capoluogo di città metropolitana sia in automatico anche il Sindaco della città metropolitana tutta, a differenza delle province, dove gli amministratori sono chiamati a votare anche per il Presidente della provincia. Ciò significa che, nella città metropolitana, i soli cittadini del capoluogo votano il sindaco metropolitano, mentre i cittadini degli altri Comuni non possono esprimersi. La questione può essere affrontata in modi diversi tuttavia, chiaramente, si tratterebbe perlomeno di allineare l’elezione del sindaco metropolitano a quanto avviene nelle altre province, dove anche il Presidente viene eletto con voto ponderato da parte degli amministratori. Questa decisione, commenta la Corte Costituzionale, non spetta al potere giudiziario bensì a quello legislativo. Tocca ai partiti formulare in questo senso proposte chiare. Il Partito Democratico si impegna a raccogliere la voce di quei tanti amministratori del territorio, sindaci ma non solo, che chiedono che una modifica alla normativa sia introdotta affinché venga restituito loro il diritto di contribuire alla scelta del Sindaco metropolitano”.

Così in un comunicato stampa congiunto Paolo Furia, Segretario Regionale PD Piemonte e Maurizio Perinetti, Resp. Enti Locali PD Piemonte.

(9 dicembre 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata