Torino: tratto in arresto per spaccio dagli agenti del Commissariato Centro

di Redazione Torino

Venerdì sera, gli agenti del Commissariato Centro hanno arrestato un quarantaduenne cittadino marocchino gravemente indiziato della detenzione ai fini di spaccio di 400 grammi di stupefacente.

Intorno alle 21.30, i poliziotti hanno sottoposto a controllo un gruppo di persone in Lungo Dora Savona, notando un uomo che tenta di allontanarsi in bicicletta dirigendosi, dopo avere pedalato un po’, verso la riva del fiume. L’uomo, viene seguito dai poliziotti che notano come si liberi di 4 panetti e di come tenti di nascondersi tra i cespugli presenti in riva al fiume. L’uomo viene fermato; i poliziotti recuperano anche i 4 panetti risultati contenere hashish per un peso complessivo di 400 grammi. A carico della persona fermata vengono anche sequestrati 215 euro in denaro contante possibile provento della presunta attività di spaccio.

Dopo le indagini preliminari, nel caso di provata colpevolezza, l’uomo sconterà la sua condanna.

(21 luglio 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata