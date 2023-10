Claudia De Luca in mostra a Torino

L’artista Claudia De Luca, partecipa alla mostra collettiva ÈCDISI “Le infinite mute dell’animo” organizzata in occasione della decima edizione di Nice & Fair / Contemporary Visions, il format di PARATISSIMA dedicato alle nuove proposte dell’arte contemporanea di oggi, sia da un punto di vista artistico che curatoriale. L’esposizione che coinvolge quindici artisti, a cura di Lucrezia Caliani, Giovanni Ceriello e Benedetta Roberto, avrà luogo a TORINO presso la Cavallerizza dal 1° al 5 novembre 2023.

Claudia De Luca, partecipa alla collettiva con l’opera Siparium, un lavoro che l’artista ha realizzato nel 2022 e che riflette sul tema dei confini e delle soglie. É un invito ad andare oltre le rappresentazioni individuali, alla ricerca di un orizzonte più autentico e libero. Come in un teatro onirico, le opere legate al tema del sipario fanno intravedere ciò che è velatamente nascosto, un velo di Maya che si sfila e si decompone evidenziando ciò che resta spesso nascosto e silente ai nostri occhi. I sipari si aprono per dar corpo alla vita scenica. Nel caso delle opere di Claudia De Luca, i sipari si aprono per dar corpo alla vita e osservare, senza paura, l’altra metà dell’incedere umano.

Questa opera apre una nuova linea di ricerca nella pratica artistica di Claudia De Luca. Sempre accompagnata dalla tarlatana, tessuto ormai inscindibile dai suoi lavori, l’artista si muove in un orizzonte nuovo, nel quale il “sipario” materico e simbolico si schiude allo spettatore, conducendolo ad una differente visione pittorica.

(31 ottobre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata