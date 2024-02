“MARRAchelle” è la nuova rubrica curata da Matteo Marra per Gaiaitalia.com Notizie

di Matteo Marra

Ogni venerdì saremo su queste pagine con una nuova rubrica chiamata: “MARRAchelle”. Una MARRAchella è un commento non richiesto su ciò che accade nel mondo e che potrebbe anche dar fastidio a qualcuno. L’intenzione non è quella di essere accomodanti di fronte ad un comportamento scorretto di un qualche potente (non per forza un politico), né tantomeno si vuole essere di parte.

È convincente Oriana Fallaci quando dice che “nel momento in cui un giornalista aggiunge il proprio commento, positivo o negativo che sia, prende una posizione. E, prendendo una posizione, diventa politico. Il che fa di lui una sorta di politico non eletto” (da Chiedete l’impossibile). Cercheremo di accogliere questo insegnamento.

(12 febbraio 2024)

