Controlli della Polizia di Stato nelle aree di divertimento del sabato sera

Nella notte fra sabato e domenica hanno avuto luogo i controlli congiunti della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia – Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale – nelle aree maggiormente caratterizzate dal fenomeno della “movida”.

L’attività, iniziata alle ore 20 di sabato sera, si è avvalsa anche del contributo di alcune pattuglie della Polizia Stradale e si è concentrata nell’area di Piazza Vittorio Veneto, con particolare riferimento alla zona dei murazzi del Po, via Matteo Pescatore, via Bava, Lungo Po Cadorna, via Mazzini, via dei Mille, e poi ancora nel quartiere San Salvario, nella zona di Piazza Santa Giulia e nelle vie limitrofe.

Sono state identificate 196 persone; controllati 9 esercizi pubblici; emesse 3 sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti esercizi commerciali: si tratta di un locale di via Principe Tommaso, per occupazione del suolo pubblico senza esibizione della prescritta autorizzazione, di una pizzeria kebab di via Baretti sanzionata ai sensi del regolamento di polizia urbana che tutela il riposo, la salute e la vivibilità urbana, e infine di una pizzeria kebab di corso Vittorio Emanuele, sanzionata per 1000 € per carenze di natura igienico sanitaria.

Un cittadino italiano è stato denunciato a piede libero, con ritiro della patente di guida, per guida in stato di ebbrezza. I servizi di polizia nelle aree sopra menzionate continueranno con cadenza regolare.

(24 marzo 2024)

