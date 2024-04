Il Gigi Riva del Benin

di Redazione Torino

Gigi Riva in Sardegna è un mito per tutti, un grande calciatore che rifiutò denaro e gloria per rimanere a Cagliari e portare il Cagliari a vette impensabili, forse mai più raggiungibili. Un uomo integro, un hombre vertical, un esempio per chi vuole dare valori autentici alle nuove generazioni ed offrir loro miti veri e forti a cui ispirarle, una leggenda tanto grande da arrivare fino a Parakou, in Benin, dove il Dott. Agostino Trombetta e Chaddad Douda Naro hanno fondato lo Sporting Club Gigi Riva Parakou.

Il Dott. Agostino Trombetta è riuscito a fondere il suo amore per il Cagliari, e la sua leggenda, ai suoi valori, che lo hanno spinto fino a Parakou dove ha messo a disposizione tutto se stesso per migliorare il presente e il futuro della comunità locale.

Una delle iniziative che ha posto in essere, con l’indispensabile collaborazione di Chaddad Douda Naro, è la fondazione di di questa squadra sportiva che offre alla comunità locale una fantastica opportunità di sfogo e passione per la gioventù del posto e un’occasione nuova di coesione a tutta la comunità. Quindi abbiamo un’intera comunità in Benin che, ispirandosi a Gigi Riva, lotta per migliorare e crescere e, perché no, per cercare di creare un nuovo miracolo sportivo sotto l’insegna di chi ne realizzò già uno.

Se qualcuno dei lettori avesse il piacere e il desiderio di sostenere questo progetto ci contatti e, con gratitudine, lo metteremo in contatto con i fondatori, persone splendide con cui è un piacere anche solo fare una chiacchierata.

(16 aprile 2024)

