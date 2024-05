Giorgia Meloni e l’Unione Europea o dell’esternalizzazione del fascismo in Tunisia. Saadia Mosbah è stata arrestata

di Ivan Remonato

Saadia Mosbah è una donna meravigliosa, antirazzista e solidale che è stata arrestata, su ordine del dittatore tunisino Kaïs Saïed, spinto e motivato dal voler dimostrare efficacia a Giorgia Meloni e all’Unione Europea. Saadia Mosbah, nera tunisina, presidente dell’associazione Mnemty (“il mio sogno”), impegnata contro la discriminazione razziale in Tunisia, è stata arrestata lunedì 6 maggio.

La sua organizzazione è accusata di aver partecipato ad un complotto volto a facilitare l’insediamento dei migranti sub-sahariani in Tunisia. “Non c’è posto per associazioni che possano sostituire lo Stato “, ha detto lunedì il presidente Kaïs Saïed, descrivendo i leader di queste associazioni come “traditori” e “agenti” .

Figura di spicco nella lotta al razzismo in Tunisia, Saadia Mosbah, 64 anni, è nata a Bab Souika, un quartiere di Tunisi. Suo padre era del governatorato di Gabès (nel sud del paese). “I miei antenati da parte di mio padre sarebbero venuti da Timbuktu, nel Mali”, ha confidato nel 2015 all’HuffPost Maghreb. Durante i suoi oltre trent’anni di carriera come assistente di volo e poi responsabile di cabina per la compagnia aerea nazionale Tunisair, si è confrontata regolarmente con il razzismo dei passeggeri e dei suoi colleghi. “In Tunisia è qualcosa di silenzioso, di strisciante”, ha spiegato. Anche suo fratello, il famoso cantante Slah Mosbah, e sua sorella, Affet Mosbah, hanno denunciato la discriminazione sotto il regime di Ben Ali. All’epoca Saadia Mosbah aveva tentato due volte di lanciare la sua associazione, ma aveva incontrato il rifiuto delle autorità, che negavano l’esistenza di discriminazioni razziali.

Mnemty nacque nel 2013 per lottare contro la discriminazione razziale e denunciare la scarsa rappresentanza nelle istituzioni dei tunisini neri, una minoranza che rappresenta circa il 15% della popolazione e composta principalmente da discendenti di schiavi. Due anni dopo la nascita dell’associazione, un alterco contrappose Saadia Mosbah a un benzinaio di Tunisi. “Non gonfierò le gomme di un wusif ” (servo nero), obiettò l’impiegato della stazione di servizio. La lite verbale degenerò in aggressione fisica, l’attivista e suo figlio si ritrovarono picchiati da tre benzinai.

Ma Saadia Mosbah non si arrese. Il suo impegno aprì la strada all’adozione da parte dell’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP) di una legge storica contro la discriminazione razziale il 23 ottobre 2018 – la prima nel mondo arabo. Con questo testo le espressioni razziste sono ora punibili con la pena massima di un anno di reclusione e con una multa fino a 1.000 dinari (297 euro). La sanzione è più pesante – fino a tre anni di reclusione e 5.000 dinari di multa – per “diffusione e apologia del razzismo”, “minacce razziste”, “incitamento all’odio”, o “partecipazione ad un’organizzazione in modo chiaro e sostenendo ripetutamente la discriminazione”.

Questa svolta legislativa ha fatto guadagnare a Saadia Mosbah una forte notorietà all’estero. La stampa internazionale la cita spesso e, nell’agosto del 2023 a Washington, ha ricevuto un premio da Antony Blinken, il segretario di Stato americano, a coronamento della sua lotta contro il razzismo.

Le accuse di cospirazione acquisirono slancio alla fine del 2022, quando il Partito nazionalista tunisino, un piccolo gruppo con idee xenofobe, lanciò una campagna contro la presenza di migranti subsahariani, basandosi su teorie di estrema destra come quella del “grande sostituzione”. Nel febbraio 2023, il dittatore Kaïs Saïed ha ripreso questa ideologia, evocando l’esistenza di un “piano criminale volto a modificare la composizione demografica” del paese e affermando che “alcuni individui hanno ricevuto ingenti somme di denaro per garantire la residenza ai migranti subsahariani” . Il discorso del dittatore provocò una serie di attacchi ed espulsioni di cittadini sub-sahariani, diverse migliaia dei quali furono deportati verso i confini algerini e libici, in mezzo al deserto.

“Il modus operandi del regime è sempre lo stesso: lanciare campagne sui social network prima di colpire duramente”, denuncia Sana Ben Achour, professoressa di diritto pubblico e attivista femminista, secondo la quale il regime non prende di mira solo i migranti subsahariani, ma anche i tunisini neri e gli attori della società civile che li sostengono. “La Tunisia è diventata un paese fascista, nessuno viene risparmiato”, dice.

Il neofascismo si sta allargando a macchia d’olio come un effetto domino che coinvolge nazione dopo nazione, fino ad arrivare nel continente africano generando anche lì abusi, crimini e follie senza senso, fermiamolo con la verità, la cultura e la conoscenza, ognuno di noi ha una parte da svolgere altrimenti pagheremo conseguenze pesanti, ognuno di noi.

(14 maggio 2024)

