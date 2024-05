Crosetto trasportato in ospedale per accertamenti dopo un malessere

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato costretto a lasciare in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale a causa di un problema di salute, lo scrive Repubblica citando fonti della Difesa.

Il ministro sarà sottoposto ad accertamenti. Crosetto, che in giornata aveva presenziato a Roma all’inaugurazione del Polo Alloggiativo “Caserma G. Romagnoli”, è stato colto da un senso di malessere durante la riunione del Consiglio di martedì 21 maggio.

(21 maggio 2024)

