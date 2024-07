La Polizia di Stato sequestra due chili di droga e arresta due persone

Personale della Squadra Mobile di Torino ha arrestato, in due differenti contesti, altrettante persone gravemente indiziate di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel primo caso, giovedì sera, gli agenti controllano in corso Novara due persone a bordo di un monopattino. La prima viene trovata in possesso di una dose di ketamina, motivo per il quale viene sanzionata amministrativamente. Il secondo soggetto, invece, nasconde cinque panetti di hashish, per un peso complessivo di quasi mezzo chilo. Alla luce del rinvenimento, per il ventiseienne cittadino marocchino scatta l’arresto.

Il secondo arresto avviene poche ore dopo in via Giachino, quando i poliziotti identificano un uomo nigeriano trentottenne che a seguito di perquisizione viene ritrovato con 6 ovuli di sostanza stupefacente nascosti all’interno degli slip e la somma di denaro di 380€. Nella perquisizione domiciliare, invece, vengono rinvenuti 112 ovuli avvolti in cellophane per un peso complessivo di circa un chilo e 300 grammi, insieme a diverso materiale da confezionamento, un bilancino di precisione e la somma di denaro di 1.710 €. Tutto sequestrato e l’uomo arrestato.

Ulteriori indagini sono in corso.

(15 luglio 2024)

