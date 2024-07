Il fallimento di Cirio sul personale sanitario certificato anche dalla Corte dei Conti

E’ solo una questione di tempo e i nodi vengono al pettine. Nella scorsa legislatura abbiamo denunciato dati alla mano l’eccessivo ricorso ai gettonisti, medici e infermieri, negli ospedali del Piemonte.

La certificazione della Corte dei Conti che mette nero su bianco quello che abbiamo ripetuto per 5 anni forse costringerà il Presidente Cirio ad un bagno di realtà: giocando con i numeri la destra ha sempre presentato una realtà diversa dia quella che i cittadini incontrano incontrano nei pronto-soccorso ingolfati o con liste d’attesa infinite.

Dal 2020 in poi, con l’avvento di Cirio&Co, i numeri parlano chiaro: il Piemonte perde personale stabile mentre aumenta la spesa per i gettonisti. Centinaia di milioni di euro utilizzati per tappare i buchi di una barca che affonda, anziché investirli in una ristrutturazione del sistema.

Da un lato il Governo blocca la proposta di legge che chiede di destinare almeno il 7,5% del PIL e dall’altro Cirio in questi anni non ha mai messo in campo un piano di assunzioni degno di questo nome. È proprio questa manovra a tenaglia della destra che sta uccidendo la sanità pubblica e che genera il fenomeno delle liste d’attesa, l’esodo del personale e costringe i cittadini che possono permetterselo a rivolgersi alla sanità privata, lasciando indietro tutti quelli che invece rinunciano alle cure perché impossibilitati a pagare.

Così un comunicato stampa del PD Piemonte.

(18 luglio 2024)

