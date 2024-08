Arrestati i quattro presunti aggressori di Andrea Joly

Nella mattina del 22 agosto la Polizia di Stato ha eseguito quattro misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di quattro presunti esponenti di Casapound, indagati per violenza privata aggravata e lesioni personali aggravate, a seguito dell’aggressione perpetrata al giornalista del quotidiano La Stampa, Andrea Joly, la sera dello scorso 20 luglio mei pressi del Circolo Asso di Bastoni, sede locale di Casapound.

Informa un comunicato stampa della Questura di Torino che sottolinea come il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari e gli indagati si considerano non colpevoli fino a sentenza di condanna passata in giudicato.

(22 agosto 2024)

