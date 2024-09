Festa dello Sport & Circoscrizioni in Mostra: un settembre di eventi gratuiti per tutte le età nei parchi di Torino

di Mirko Saporita

Settembre è per la città di Torino il mese del rilancio della cultura e dell’attività fisica. Questa la premessa con la quale è stata introdotta la Festa dello Sport & Circoscrizioni in Mostra, che racchiuderà in maniera diffusa un palinsesto di spettacoli teatrali, laboratoriali, talk e attività sportive nei weekend di settembre a partire da sabato 14 fino a sabato 28, con orario dalle 10 alle 18, tutto offerto gratuitamente agli spettatori e ai partecipanti.

“Le cittadine e i cittadini avranno l’opportunità – dichiarano gli assessori alla Cultura e allo Sport Rosanna Purchia e Domenico Carretta – di assistere a spettacoli e provare gratuitamente, con l’aiuto di istruttori qualificati, tante discipline sportive, mettendosi in gioco e divertendosi. Sarà un modo per celebrare la ricchezza dell’offerta sportiva e culturale presente sul nostro territorio e di farla conoscere agli abitanti dei diversi quartieri”.

Si è parlato appunto di appuntamenti diffusi in quanto il Comune di Torino ed Intesa San Paolo hanno collaborato a stretto contatto con le Circoscrizioni torinesi per offrire un vasto programma, che sia partecipato e sentito da tutti i cittadini che vivono le diverse realtà di quartiere. In oltre centocinquanta associazioni, organizzazioni e attività sono state coinvolte per dare copertura territoriale alla serie di eventi, senza snaturare l’appartenenza locale.

Fra i luoghi coinvolti nella programmazione della Festa dello Sport & Circoscrizioni in mostra, appaiono il Parco della Clessidra (Circoscrizione 1), il Parco Peccei (Cir.6) il Parco Carrara (Cir.4), il Parco Ruffini (Cir.3), il Parco Rignon (Cir.2) e altri. Un ulteriore location è presente come evento correlato a quelli programmati per il mese di settembre, si tratta del Villaretto (Cir.6) che ospiterà giovedì 3 ottobre una cerimonia di intitolazione di strade e piazza in omaggio ad importanti personalità del mondo sportivo, come Giorgio Ferrini (storico centrocampista granata), Andreina Sacco Gotta (ginnasta e cestista) e Luca Colosimo (arbitro torinese deceduto nel 2015).

I costi organizzativi per questa terza edizione della Festa dello Sport & Circoscrizioni in Mostra è di 75000€, per quanto riguarda l’ambito culturale e di 5000€ offerto ad ogni circoscrizione per la gestione dell’aspetto sportivo della programmazione. Il 43% delle risorse economiche investite provengono da Palazzo civico, mentre il 57% è stato messo a disposizione da Intesa San Paolo, come partner riconfermato.

Programma completo al sito: http://www.comune.torino.it/eventi/festa-dello-sport-circoscrizioni-in-mostra/.

(4 settembre 2024)

