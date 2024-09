Arrestato un ventiduenne per tentato furto in una pasticceria

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un cittadino polacco di 22 anni gravemente indiziato di tentato furto ai danni di una pasticceria. L’uomo aveva tentato di entrare nel negozio rompendo la vetrina, ma una pattuglia nelle vicinanze si era accorta della manovra.

L’uomo, identificato come un 22enne straniero, veniva arrestato. Nelle vicinanze gli agent rinvenivano inoltre un bastone e due mattoni avvolti in capi di abbigliamento verosimilmente utilizzati per spaccare la vetrina e alzare la saracinesca.

(24 settembre 2024)

