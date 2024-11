Torino, 19 novembre 2024: Convegno su Joe Petrosino

La Federazione Sindacale di Polizia (FSP) di Torino e ALSIL Onlus organizzano un importante convegno dedicato a Joe Petrosino, una figura simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Il convegno si terrà martedì 19 novembre 2024 presso la SAA – School of Management, in Via Ventimiglia 115 a Torino. Vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo nel panorama della sicurezza e della legalità, uniti per rendere omaggio al coraggio e all’integrità di Petrosino.

Il programma inizierà alle ore 9:00, con l’intervento di autorevoli esponenti istituzionali e rappresentanti delle forze dell’ordine. Tra i relatori presenti:

Dott. Luigi Mitola, Vicario del Questore di Torino

Dott. Franco Maccari, Vice Presidente Nazionale FSP Polizia di Stato

Dott. Luca Pantanella, Segretario Generale Provinciale FSP Polizia di Stato Torino

Dott. Enrico Bussalino, Assessore della Regione Piemonte per Sicurezza e Polizia Locale, Immigrazione e Infrastrutture Strategiche

Dott.ssa Marzia Giustolisi, Dirigente Squadra Mobile di TorinoOspite speciale della giornata sarà Nino Melito Petrosino, pronipote di Joe Petrosino, che da anni tramanda la storia del bisnonno italo-americano, simbolo di lotta contro la mafia e celebrato ogni anno nel Petrosino Park di New York.

Joe Petrosino, considerato uno dei primi “detective antimafia”, ha dedicato la sua vita al contrasto delle organizzazioni criminali. La sua storia, che ha ispirato fumetti e serie televisive, rappresenta un esempio eterno di coraggio e determinazione, soprattutto per le nuove generazioni. Luca Pantanella, Segretario Generale Provinciale FSP Polizia di Stato Torino, dichiara: “Oggi ricordiamo Joe Petrosino come simbolo di un impegno senza compromessi contro le mafie. La sua vita ci insegna che l’integrità e il coraggio possono davvero fare la differenza nella difesa dei valori di giustizia e legalità. Anche a distanza di oltre un secolo, il suo esempio ci ispira a combattere con determinazione le sfide attuali legate alla criminalità organizzata.”

L’evento vuole essere un’occasione per riflettere sulla necessità di impegno sociale e istituzionale nella lotta alle mafie, prendendo esempio dal grande eroe italo-americano. Grazie alla partecipazione delle autorità e delle forze dell’ordine, il convegno offrirà un quadro approfondito delle sfide contemporanee nella difesa della legalità.

(14 novembre 2024)

