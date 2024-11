Pompeo (PD) “Cosa intende fare la Regione Piemonte per i caregiver”?

“Ho presentato un’interrogazione per sapere dall’Assessore regionale alle Politiche sociali che cosa intenda fare la Regione Piemonte per sostenere i caregiver familiari. Entrando nel dettaglio del tema, voglio fare chiarezza su quali misure sono previste per i caregiver dal punto di vista economico, sociale e psicologico, sempre che vi siano; sull’intenzione della Giunta regionale di presentare e fare approvare un disegno di legge per riconoscere questa figura, in linea con quanto fatto da altre Regioni Italiane; su quali siano le strategie elaborate per sensibilizzare la società sul ruolo fondamentale svolto dai caregiver. Infine, vorrei sapere se la Giunta sia al corrente dello stato dei lavori del “Tavolo Tecnico per l’analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui caregiver familiari” istituito dal Ministro per le Disabilità e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali” spiega la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo.

“I caregiver – prosegue la Consigliera regionale Pd – colmano un vuoto assistenziale enorme e questo impegno tanto importante e gravoso, in molti casi, non trova forme di conciliazione con la vita lavorativa e familiare, è una causa di stress, depressione, isolamento e rischia di intrappolare queste persone, il 58% delle quali sono donne, in un circolo vizioso. In molti Paesi stranieri ai caregiver familiari sono stati riconosciuti diritti: Francia, Spagna, Germania, Polonia, Gran Bretagna, Romania, Grecia prevedono specifiche tutele per i caregiver familiari. In generale, nei Paesi del Nord Europa c’è un buon sistema di assistenza formale, nonché misure di conciliazione. Alcune regioni italiane, tra cui l’Emilia Romagna nel 2014 e la Lombardia nel 2021 hanno già riconosciuto il ruolo del caregiver con apposita legge”.

“Ritengo importante – conclude Laura Pompeo – richiamare l’attenzione dell’Amministrazione regionale sul caregiver familiare che svolge un ruolo fondamentale nel sistema di assistenza e credo che sia arrivato il momento anche per il Piemonte di approvare una legge che li riconosca, li tuteli e li sostenga”.

(18 novembre 2024)

