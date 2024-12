Servizio Civile Universale: 48 posto nel Comune di Alessandria e nei Centri di Accoglienza

Il Comune di Alessandria seleziona 48 ragazze e ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, per la realizzazione di sei progetti di Servizio civile Universale negli ambiti dell’educazione, della cultura, dell’ambiente, della fragilità e del protagonismo giovanile. Le operatrici e gli operatori volontari sono chiamati a svolgere il proprio servizio per 12 mesi, impegnati 25 ore a settimana, con un assegno mensile di 507,30 euro al mese.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. La scadenza è fissata alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025. Il Dipartimento Nazionale per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha reso nota la graduatoria definitiva dei progetti finanziati per il 2025/2026 e tutti i programmi presentati dal Comune di Alessandria sono stati approvati e finanziati.

I progetti, dai titoli “Essere Giovani”, “Costruire legami”, “A scuola Insieme”; “Archivi, Storia e identità”; “Tracciare Rotte Solcare futuri”; L’ambiente al centro”, si svolgeranno presso asili nido, il Centro Gioco Bianconiglio, la Ludoteca “C’è Sole e Luna”, il Centro di riuso creativo Remix, il Giardino Botanico Comunale, l’ufficio Politiche giovanili e Servizio Civile del Comune di Alessandria, la Fondazione Social, il Museo Etnografico “C’era una Volta”, la Biblioteca Civica “Francesca Calvo”,l’Isral, il Cissaca e il For.Al. Un’opportunità di crescita e impegno sociale per i prossimi volontari che verranno coadiuvati dall’Ufficio Servizio Civile del Comune di Alessandria.

Maggiori dettagli sui progetti e le indicazioni per poter partecipare e, oltre al link precedente, all’Ufficio Servizio Civile Città di Alessandria Palazzo Cuttica – Via Gagliaudo n. 2 (interno cortile Conservatorio), 15121, Alessandria, tlf +39 0131-515784 | 0131-515786 | 0131-515771 | 0131-515756 | servizio.civile@comune.alessandria.it.

(26 dicembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata