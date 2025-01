Fugge in stazione con 300 grammi di hashish. Un arresto della Polizia di Stato

Un giovane ventunenne di origini italiane è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Una pattuglia del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna interviene in zona Borgo Vittoria, dove viene segnalata una rapina.

Durante le ricerche del responsabile, nei pressi della stazione Rebaudengo/Fossata, gli agenti notavano una persona che stava correndo in direzione dello scalo con un cane al guinzaglio. I poliziotti decidevano di controllare l’uomo per verificare un’eventuale connessione con la rapina, ma il ventunenne fuggiva lungo le scale della stazione, gettava quanto in suo possesso in prossimità di un cestino e lasciava cadere a terra del denaro contante. Veniva fermato poco dopo e bloccarlo nonostante la resistenza opposta. Durante la colluttazione, uno degli operatori veniva azzannato dal cane, un pastore belga.

Gli agenti recuperavano il materiale gettato via dall’uomo rinvenendo 3 panetti di hashish dal peso di 300 grammi. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto. Il Procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, ulteriori indagini sono in corso.

(27 gennaio 2025)

