Dodici persone denunciate dalla Polizia di Stato per vari episodi risalenti al 2021-2024

di Redazione Cronaca

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato della Questura di Torino, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, ha notificato l’avviso conclusione indagini preliminari per i reati di associazione per delinquere, imbrattamento, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nei confronti di 12 persone ritenute a vario titolo responsabili di 25 episodi di imbrattamento commessi nel territorio della provincia di Torino, al fine di stigmatizzare la campagna vaccinale connessa all’emergenza Covid-19, dall’ottobre del 2021 sino al 2024, ai danni di sedi sindacali, banche, scuole, università, ospedali, cimiteri, sedi di quotidiani ed uffici pubblici, nonché di un episodio di resistenza opposta al personale di Polizia intervenuto per interrompere un’azione di imbrattamento ai danni di un edificio scolastico del capoluogo.

Informa un comunicato stampa della Polizia di Stato.

(12 aprile 2025)

