Torino. Apertura ritardata in due seggi

di Redazione Torino

Alle ore 15, orario di apertura delle urne, due seggi elettorali, pur regolarmente costituiti in mattinata, sono stati costretti a rimandare l’apertura. Si tratta del seggio 320, situato nella scuola secondaria di I grado Massimo Mila di via Germonio 12, nella Circoscrizione 3, dove il presidente nominato, a causa di un problema improvviso occorso al momento dell’apertura, ha dovuto essere sostituito.

Al seggio 589, nella scuola Alberto Sabin di corso Vercelli 157, nella Circoscrizione 6, il presidente, che era stato nominato in tarda mattinata, ha invece subìto un ritardo mentre si recava al seggio. In entrambi i casi i Servizi Civici della Città hanno inviato personale a supporto per velocizzare le operazioni di apertura. Al momento entrambi i seggi risultano aperti regolarmente.

(8 giugno 2024)

