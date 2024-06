Tentata rapina ai danni di due ragazzi. Diciannovenne arrestato

di Redazione

Agenti del Commissariato di P.S. Barriera Milano hanno tratto in arresto un 19enne di origini tunisine gravemente indiziato di rapina. I fatti poco dopo la mezzanotte quando una pattuglia, rientrando dal servizio, lungo corso Regio Parco, veniva raggiunta da due ragazzi inseguiti da altri due giovani che avevano cercato di rapinarli, chiedendo aiuto. I soggetti, alla vista della Polizia, fuggivano in direzione via Gottardo e uno dei due lasciava cadere un coltello, subito raccolto e sequestrato.

I due fuggiaschi si dividevano, ma uno di loro veniva raggiunto e arrestato. Le indagini proseguono per individuare il complice a raccogliere eventuali ulteriori prove di colpevolezza.

(13 giugno 2024)

