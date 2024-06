“Torino, che spettacolo! Che bella estate!”, la programmazione dei punti di vista estivi

di Redazione Spettacoli

L’estate torinese si annuncia ricca di occasioni di svago e socialità, con gli oltre 300 appuntamenti organizzati tra giugno e settembre dai dieci punti estivi sparsi su tutto il territorio della città. Tre mesi di intrattenimento, tra spettacoli teatrali, musica, danza, cinema, laboratori per bambini e giovani, attività a contatto con la natura, talk e seminari, molti dei quali all’aperto, in parchi, giardini e cortili.

“Siamo orgogliosi di poter presentare un ventaglio così variegato di appuntamenti per i mesi estivi – dichiara l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia -. Vogliamo una Torino viva e dinamica anche d’estate, con un’offerta culturale diffusa sull’intero territorio cittadino, che favorisca la riconnessione tra quartieri e maggiori forme di relazione e connessione tra gli spazi della Città”.

Le attività proposte, dalle differenti forme di espressione artistica, hanno la capacità di raggiungere target diversi di pubblico, con particolare attenzione all’accessibilità sociale e all’inclusione di giovani, famiglie, cittadini, anche grazie a iniziative gratuite o a prezzi calmierati. Inoltre, saranno messi a disposizione spazi per studio e co-working, numerose attività di intrattenimento ludico-ricreativo per bambini e famiglie, concerti e spettacoli teatrali.

“Tanti saranno i momenti di condivisione e di intrattenimento di qualità – continua l’Assessora Purchia – che arricchiranno il tempo libero dei cittadini torinesi e mostreranno ai turisti in visita a Torino una città bella, accogliente e ricca di opportunità di svago, con un’offerta culturale che si prolungherà anche nel mese di agosto”; i dieci progetti sono stati individuati dalla Città di Torino tramite un bando biennale indetto dall’assessorato alla Cultura attraverso la Fondazione per la Cultura Torino e grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo. Si tratta della seconda edizione del bando, dopo quella del biennio 2022-2023.

Il programma completo delle iniziative è consultabile sul sito del Comune di Torino alla pagina www.comune.torino.it/eventi e sarà promosso in tutta la città con la campagna di comunicazione “Torino che spettacolo! Che bella estate!”.



I DIECI PUNTI ESTIVI

Evergreen Fest 2024

di Associazione Tedacà

Parco della Tesoriera (Corso Francia 186-192)

sPAZIO211 Open Air

di Associazione sPAZImUSICALI- sPAZIO211

SPAZIO211 (Via Cigna 211)

Mappa Mundi

di Associazione Culturale Comala ETS

ex caserma La Marmora (C.so Francesco Ferrucci 65), Via Di Nanni, Piazza Benefica

Estate a Sud 2024/2025 – I palchi di Mirafiori

di Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus

Casa nel Parco – Casa del Quartiere di Mirafiori sud (Via Modesto Panetti 1)

Spazio WOW – Palco CPGringuito (Via Onorato Vigliani 102)

TeatrAzionE – Palco CIRCOndario (Via Emanuele Artom 23)

Punto 13 – Palco AmmiraFestival (Via Arturo Farinelli 36/9)

Orti Generali (Strada Castello di Mirafiori 38/15)

Hiroshima Summer Camp

di Hiroshima Mon Amour

Hiroshima Mon Amour (Via Carlo Bossoli 83)

Impatto Zero – Il palcoscenico sostenibile

di Fondazione Cantabile

Scuola primaria Muratori – I.C. Gino Strada (Via Manin 18)

Scuola primaria De Amicis – I.C. Regio Parco (Vicolo Grosso 3)

Estate of Mind

di Banda Larga APS

Imbarchino del Valentino (Viale Umberto Cagni 37)

Magazzino sul Po (Murazzi del Po Ferdinando Buscaglione 18)

La terrazza della felicità

di Associazione Nessuno APS

Via Lombroso 16, Torino

Cinema in famiglia – XIV e XV edizione

di Associazione Culturale Zampanò

Parco Rignon (corso Orbassano 200)

Parco Ruffini (Viale Bistolfi 183), Piazza del Piano, Piazzale Rostagno, Mausoleo della Bela Rosin (strada del Castello di Mirafiori 148/7)

Il coraggio di essere felici

di Stalker Teatro Soc. Coop.

Cortile officine CAOS (Piazza Montale 14/A)

(12 giugno 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata