Steve Bannon lunedì dovrà andare in carcere

Steve Bannon dovrò scontare quattro mesi di carcere per essersi rifiutato di deporre davanti alla commissione d’inchiesta che sta facendo luce sull’assalto del 6 gennaio 2021 al Congresso. L’ex consigliere di Donald Trump Steve Bannon dovrà recarsi in carcere entro lunedì dopo che la Corte Suprema ha respinto il suo ricorso.

Il giudice distrettuale statunitense Carl Nichols aveva sospeso la sua condanna durante la richiesta di appello, che è stata respinta a maggio. Ora Nichols ha ordinato a Bannon di presentarsi in prigione entro il primo luglio, affermando che non vi sono basi per continuare a rinviare la sentenza. Secondo l’accusa, Bannon era al corrente di quanto stava per accadere il 6 gennaio.

Consigliere di Trump fatto fuori dopo pochi mesi cominciò a guardare con interesse e a incoraggiare l’ascesa del populismo in Europa, con particolare interesse per l’Italia e per la nascente destra impresentabile ora al Governo.