Nuova allerta grandine su Torino. Il Comune consiglia prudenza

Come se non fosse bastato il nubifragio della scorsa settimana ecco l’allerta-grandine per il 6 agosto. Lo ha reso noto il Comune, annunciando “possibili temporali di forte intensità, con grandine e vento forte” sulla nostra città. La perturbazione potrebbe interessare il capoluogo piemontese nel tardo pomeriggio-prima serata di martedì, nonostante la sempre crescente difficoltà di formulare previsioni esatte dati i repentini cambiamenti del tempo.

Segnalazioni anche dall’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) su un possibile aumento dell’instabilità “con rovesci e temporali sui rilievi in transito sulle pianure con fenomeni che potranno essere anche di forte intensità e associati a grandinate e forti raffiche di vento”.

Il Comune di Torino consiglia ai cittadini di evitare ogni possibile rischio.

(6 agosto 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata