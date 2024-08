20kg di hashish in auto. Arrestato a Torino

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di quarantasei anni, gravemente indiziato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di P.S. Mirafiori avevano messo sotto osservazione un cittadino maghrebino nei cui confronti gravano fondati sospetti su una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo vive in un piccolo paese della cintura torinese, pertanto i suoi spostamenti vengono attentamente vagliati dai poliziotti della P.G. esterna del Commissariato, al fine di capire se quanto ipotizzato possa avere un riscontro. Durante uno dei servizi di appostamento, l’uomo veniva visto salire a bordo della propria auto e recarsi dalla propria abitazione nella città di Torino, dove dapprima effettuava una sosta in un bar per poi recarsi in via Sparone, zona isolata e di scarso passaggio del quartiere Madonna di Campagna.

Qui arrestava la marcia del proprio veicolo, sempre monitorato dagli operatori di polizia che dopo circa 10 minuti di attesa, l’autovettura del 46enne viene affiancata da un furgone bianco, il cui conducente non scende vadal mezzo, ma passava velocemente all’uomo due voluminosi borsoni, che immediatamente il 46enne riponeva nel portabagagli. Il personale di polizia raggiungeva così l’uomo prima potesse allontanarsi, e controllando il bagagliaio della vettura, rinveniva i due borsoni con al loro interno 200 panetti di hashish, per un peso di quasi 20 kg.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Le indagini continuano.

(23 agosto 2024)

