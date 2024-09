Spazio Kor presenta la passeggiata sonora “The dance of attention”

Sono aperte le prenotazioni per la passeggiata sonora “The dance of attention”, un percorso per ascoltare e apprezzare acusticamente gli ambienti urbani. Il laboratorio, a ingresso gratuito su prenotazione, è condotto da Attila Faravelli ed Enrico Malatesta, con il proposito di delineare un breve itinerario accessibile nel quartiere dello Spazio Kor, ad Asti, partendo dalle specifiche opportunità percettive derivanti da modi di abitare lo spazio diversi dalla quotidianità. Attraverso semplici esercizi saranno promosse forme di ascolto dirette e intuitive rivolte a luoghi non straordinari, che possano rivelare però una complessità singolare e una stratificazione di informazioni grazie proprio al fatto che i luoghi sono attraversati secondo modalità non standardizzate e funzionali.

Sono previste tre sessioni: sabato 5 ottobre dalle 16.00 alle 18.00, domenica 6 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00.

È ammesso un massimo di 20 partecipanti per ogni sessione. Ritrovo presso Spazio Kor, in piazza San Giuseppe. Il laboratorio è accessibile a persone con disabilità motoria e a persone neurodivergenti. Per informazioni e iscrizioni: info@spaziokor.it | 3278447473. L’evento chiude ufficialmente “Music non stop”, la stagione 2023/2024 dello Spazio Kor con la direzione artistica di Chiara Bersani e Giulia Traversi. Maggiori dettagli su www.spaziokor.it.

(2 settembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata