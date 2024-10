Il Po esonda ai Murazzi dopo cinque giorni di pioggia in Piemonte

E’ una situazione meteo da far tremare i polsi: cinque giorni di pioggia in regione e allerta gialla di Arpa Piemonte per le valli del Bormida e del Belbo, per la pianura e le zone collinari torinesi e per il Biellese. Il Po è esondato ai Murazzi costringendo alla chiusura dei locali lungo tutto il fiume. Ad Alessandria due uomini che lavoravano sui loro trattori sono stati trascinati via. Sono salvi. Irrecuperabili i trattori.

Allagamenti anche a Pinerolo, dove le strade cittadine si sono trasformate in fiumi. Due persone sono state salvate dopo essere rimaste intrappolate nella loro auto ferma in un sottopasso allagato.

In aggiornamento

(19 ottobre 2024)

