Polizia di Stato e Soroptimist International Italia contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne, che ricorre lunedì 25 novembre, la Questura di Torino sarà presente su tutto il territorio della provincia per promuovere la campagna permanente di sensibilizzazione contro la violenza di genere denominata “Questo non è amore”, con iniziative ed eventi volti a prevenire ogni forma di violenza sulle donne e sulle vittime vulnerabili, anche attraverso incontri dedicati agli studenti, che saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà lunedì 18, alle ore 18.00, nei locali della Questura.

In particolare, dal 18 al 25 novembre, anche quest’anno la facciata della Questura di Torino sarà illuminata di arancione, colore simbolo dell’iniziativa “Orange the World” promossa da “UN Women”, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere.

L’accensione avverrà lunedì 18 novembre alle 18 e sarà seguita da una conferenza stampa, durante la quale verranno illustrate alcune delle attività poste in essere per contrastare la violenza di genere dalla Questura di Torino anche in collaborazione con l’Associazione “Soroptimist International d’Italia” e il Club di Torino. Fra queste il progetto denominato la “stanza di Peggy” e la prima “stanza tutta per sé”.

Nel corso della conferenza sarà illustrata l’iniziativa di domenica 24 novembre “We run for Women”, un evento podistico nel corso del quale centinaia di partecipanti attraverseranno le strade di Torino per dire no ai femminicidi. La manifestazione, organizzata in collaborazione con il CUS, Centro Universitario Sportivo di Torino, nasce con il patrocinio del Consiglio e della Giunta Regionale del Piemonte nonché del Comune di Torino.

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto ai Centri Antiviolenza “E.m.m.a. Onlus” a sostegno del progetto denominato “S.O.S. – Sostegno Orfani Speciali”, che ha come propria mission l’aiuto agli orfani a seguito di femminicidio, nonché al loro eventuale nucleo familiare.

Sarà possibile partecipare iscrivendosi online (al link consultabile sul sito della Questura, del Consiglio Regionale o del CUS) o direttamente in Piazza Solferino, la mattina stessa dell’evento, dalle ore 07.30 alle ore 08.30.

(17 novembre 2024)

