Ferisce due persone con coltello. Arrestato dalla Polizia di Stato un 18enne per tentato omicidio

Una volante della Polizia di Stato è intervenuta nei giorni scorsi presso il “Movicentro” di Ivrea a seguito della segnalazione di due persone ferite da arma da taglio. Giunti immediatamente sul posto gli agenti hanno appurato la presenza di sangue all’ingresso della struttura, mentre le due persone ferite erano già state trasportate in ospedale. Una delle due era stata attinta da un fendente alla gamba, la seconda al viso e all’addome.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ivrea, hanno consentito agli investigatori del Commissariato di individuare l’autore del gesto: un diciottenne di origini tunisine, senza fissa dimora e gravitante nel canavese da qualche mese, e resosi irreperibile.

Allertate tutte le pattuglie sul territorio, gli agenti del Commissariato di P.S. Ivrea e Banchette hanno riconosciuto e bloccato il giovane, solo qualche giorno dopo, a seguito di un intervento per lite, nella stessa area cittadina. La Procura della Repubblica di Ivrea, visionato il materiale probatorio prodotto a carico del giovane, ne ha disposto il fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere.

Ulteriori indagini sono in corso.

(2 dicembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata