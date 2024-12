Il “Teatrino di Natale” apre: ospite lo scrittore Roberto Piumini

Il 9 dicembre alle ore 11 in piazza Cavour il Sindaco Stefano Lo Russo, insieme agli assessori alla Cultura Rosanna Purchia, alle Politiche educative Carlotta Salerno e al Turismo e Grandi eventi Domenico Carretta, assisterà alla prima accensione del Presepe di Emanuele Luzzati e alla prima rappresentazione del Teatrino di Natale, grande novità di quest’anno tra le numerose iniziative realizzate dalla Città per il Natale. Ospite d’eccezione sarà Roberto Piumini, uno degli scrittori per l’infanzia più apprezzati e tradotti, autore di fiabe, racconti, romanzi, filastrocche, poesie, testi teatrali e adattamenti per numerose case editrici italiane sin dal 1978.

Prima dell’inaugurazione Piumini incontrerà le bambine e i bambini di tre classi della scuola primaria Niccolò Tommaseo di via dei Mille 15 e con loro due classi delle scuole d’infanzia della Città di Torino, protagonisti delle attività creative che hanno dato vita al progetto del Teatrino di Natale. È grazie ai loro disegni e composizioni, infatti, che la magia delle parole di Roberto Piumini e di Gianni Rodari si trasforma in una rappresentazione unica e contemporanea, un’esperienza multimediale di 30 minuti che intreccia l’immaginazione dei più piccoli con la poesia dei due grandi autori.

Lo spettacolo si divide in due momenti. Nella prima parte, i disegni e le composizioni realizzati dai bambini delle scuole dell’infanzia di Torino, insieme a una colonna sonora originale e alle voci degli attori, danno vita alle poesie sulla felicità di Roberto Piumini, nella seconda, sono invece le fiabe natalizie di Gianni Rodari a essere reinterpretate attraverso immagini e suoni. Il risultato è un racconto visivo e sonoro ricco di fantasia e di messaggi di felicità, pace e speranza, capace di incantare grandi e piccoli.

Il Teatrino di Natale andrà in scena nei Giardini di piazza Cavour ogni giorno fino a lunedì 6 gennaio, dalle ore 16.30 alle 20. Il progetto è realizzato da Punto Rec Studios in collaborazione con i Servizi educativi della Città di Torino e grazie al supporto di Iren, partner dell’iniziativa nell’ambito delle manifestazioni natalizie.

(8 dicembre 2024)

