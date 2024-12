FSP Polizia Torino: ‘Manifestazione inutile e dannosa per la causa palestinese'”

“Quella di questa mattina è stata una manifestazione inutile, ridicola e pretestuosa, organizzata senza alcuna autorizzazione e finalizzata unicamente a disturbare chi lavora, a inneggiare contro il governo, insultando le forze dell’ordine e arrivando persino al lancio di sassi e uova contro la polizia. Manifestare in questo modo non solo non contribuisce alla causa palestinese, ma rischia di danneggiare gravemente chi sta realmente soffrendo nel territorio palestinese, già martoriato da una sanguinosa guerra. Chi partecipa a simili azioni si prende gioco della democrazia, usandola a proprio piacimento e a discapito degli altri cittadini. Un comportamento che, paradossalmente, non è poi così distante da quello da ciò che dicono di contestare”.

Non ci va giù leggero il portavoce dell’FSP Polizia Torino che invia una nota stampa subito dopo le manifestazione studentesca di Torino della mattinata di oggi che è finita con i soliti scontri ai quali l’incandescente piazza torinese ci ha ormai abituati (di oggi la notizia del fermo di un 19enne antagonista), in una manifestazione finita con tafferugli e lancio di uova e oggetti che non capiamo quale utilità abbia in una giornata come quella di oggi, dove si sciopera per i diritti di tutti. Anche dei facinorosi.

(13 dicembre 2024)

