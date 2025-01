Si sente male all’aeroporto di Caselle. Soccorso dalla Polizia

Due agenti della Polizia di Stato, in servizio presso lo Scalo aereo di Torino Caselle, hanno soccorso durante le festività natalizie un uomo in partenza per le vacanze che aveva accusato un malore al gate 10. Sono bastati pochi minuti perché gli agenti trovassero l’uomo in stato di semi incoscienza che respira affannosamente. Dopo averlo soccorso e chiamato la sala medica per l’invio dei soccorsi vengono informati da una donna presente che che il marito soffre di epilessia.

I poliziotti mettono così il corpo dell’uomo in posizione di sicurezza al fine di evitare l’inghiottimento della lingua e il soffocamento. Dopo tale manovra l’uomo inizia a respirare correttamente e riprende colore mentre gli agenti hanno continuato a parlargli per tenerlo vigile e cosciente in attesa dell’arrivo dei medici. L’uomo è stato quindi poi trasportato in ospedale per le cure del caso, in serata viene dimesso dopo i controlli.

La famiglia ha voluto ringraziare la Polizia di Stato.

(6 gennaio 2025)

