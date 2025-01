Universiadi Torino 2025. Al via il 13 gennaio

Sono al via le Universiadi di Torino previste dal 13 al 25 gennaio 2025 con gran parte degli atleti già in città. Settanta le nazioni partecipanti che sfileranno a Torino e nelle Valli Olimpiche in occasione della 32ª edizione dei FISU World University Games di Torino 2025 – noti al mondo come Universiadi – in programma, come si diceva, dal 13 al 23 gennaio.

Tredici le discipline di gara ospitate in sei differenti località (Torino, Pinerolo, Pragelato, Torre Pellice, Bardonecchia e Sestriere) in quella che si presenta una vera e grande festa per gli amanti degli sport bianchi con oltre 2500 atleti e delegazioni. Saranno 89 gli atleti italiani in gara. Novanta i titoli in palio.

(11 gennaio 2025)

