Ivrea, arrestato giovane spacciatore

Un cittadino rumeno di 21 anni è stato arrestato per resistenza e lesioni a P.U. e spaccio di sostanze stupefacenti dalla Polizia di Stato.

Gli agenti del Commissariato di P.S. Ivrea e Banchette notavano due giovani, in via Matteotti, che alla vista della volante dividono le loro strade e si davano alla fuga. Uno dei due, un ventunenne, veniva bloccato dai poliziotti dopo una violenta colluttazione. Prima di essere fermato, il giovane si era disfatto di una bottiglia contenente 11 pezzi di hashish che sono stati rinvenuti e sequestrati unitamente a una bomboletta di spray urticante.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti altri quantitativi di sostanza stupefacente, una somma in denaro pari a 923 euro, nonché materiale per il confezionamento delle dosi e diversi telefoni cellulari. Uno dei poliziotti, coinvolti nella colluttazione, riportava un trauma alla mano. La Procura della Repubblica di Ivrea ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto. Ulteriori indagini sono in corso.

(18 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata