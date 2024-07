Il Codice fa strada… In Tour. Seminario sulle novità in tema di circolazione stradale

Organizzato dal Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta di Torino, il Seminario sulle novità in tema di circolazione stradale si è svolto mercoledì 3 luglio u.s. nella prestigiosa sede dell’Iveco Industrial Village di Torino.

L’iniziativa, voluta dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, ha fatto tappa nelle città sedi dei capoluoghi di regione, ivi compreso il capoluogo sabaudo, e ha avuto per oggetto le novità introdotte dalle modifiche al Codice della Strada.

La conferenza, svoltasi a in presenza del Prefetto della provincia di Torino, dr. Donato Giovanni Cafagna, del Questore di Torino, dr. Vincenzo Ciarambino, nonché delle Autorità di tutte le province del Piemonte e della Valle d’Aosta, è stata tenuta dal dr. Giandomenico Protospataro, già funzionario della Polizia Stradale, oggi consulente del Ministero dell’Interno ed esperto in materia.

Sono stati interessati dall’aggiornamento circa 420 operatori appartenenti alla Polizia Stradale del Piemonte e della Valle d’Aosta oltre che del personale dei Comandi Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali, in particolare di Torino e dell’area metropolitana torinese.

All’inizio dei lavori, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Piemonte e Valle d’Aosta di Torino, Dr.ssa Giuseppina Minucci, ha sottolineato l’importanza dell’evento, evidenziando che si tratta di un progetto formativo del Servizio Polizia Stradale sul territorio destinato agli addetti ai lavori in tema di modifiche che si annunciano particolarmente importanti e rappresentano una mini riforma del Codice della Strada. E’ un’occasione di confronto che contribuirà a consolidare e strutturare ulteriormente le tecnologie per il raggiungimento dell’ambizioso e comune obiettivo zero vittime sulla strada.

(4 luglio 2024)

