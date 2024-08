Nubifragio su Torino

Una serie di nubifragi ha colpito il pomeriggio del 14 agosto il Piemonte, con particolare violenza su Torino e la sua provincia, colpendo dalle pianure alle vallate alpine flagellate da tempeste di vento e grandinate. Molte le strade allagate.

Il forte vento unito a pioggia e grandine hanno allagato le strade del quartiere Lingotto trasformando i corsi in torrenti. Violenti temporali anche sui territori di Vinovo, Villastellone, Carmagnola, Orbassano e Moncalieri. Grandine abbondante in Val Chisone, le valli Chisone, Pellice e Sangone, in provincia di Torino.

(15 agosto 2024)

