Mobilità sostenibile, Piemonte: le politiche regionali al centro di un convegno a Torino il 16 settembre

Lunedì 16 settembre alle 14.30 la sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte ospiterà il convegno “Politiche regionali di Mobility management”, che sarà l’occasione per il lancio del progetto “Viaggiare bene conviene”: una collaborazione tra Regione Piemonte, Atlante-Montello, Bus Company e 5T.

Nel corso dell’evento si terranno presentazioni e discussioni in merito alla raccolta e all’analisi dei dati sulla mobilità, alla sperimentazione di attività di mobility management, alle buone pratiche e agli strumenti concreti per la gestione della mobilità, nonché alla formazione per neopatentati e mobility manager.

“La transizione verso la mobilità sostenibile è essenziale per una società dinamica e rispettosa dell’ambiente. La pianificazione e la gestione degli spostamenti sono fondamentali per affrontare le sfide del futuro e implementare soluzioni efficaci”, ha spiegato l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi.

La mobilità sostenibile richiede un’attenzione particolare alle esigenze mutevoli della domanda e le politiche pubbliche giocano un ruolo cruciale nel facilitare il cambiamento delle abitudini attraverso nuovi strumenti e servizi, migliorando la qualità della vita e l’attrattività dei territori. Saranno questi alcuni degli argomenti affrontati nel corso del convegno. La Regione Piemonte intende in questo modo invitare istituzioni, imprese, lavoratori, scuole e comunità locali a collaborare per adottare nuove abitudini di mobilità sostenibile.

Sarà possibile seguire l’evento anche online.

Il programma del convegno prevede i saluti iniziali dell’assessore Marco Gabusi alle ore 14.30 e il lancio del progetto “Viaggiare bene conviene”, con la collaborazione di Regione Piemonte, Atlante-Montello e Bus Company. Il progetto sarà ufficialmente avviato il 20 settembre nella sede storica del Gruppo Montello a Bra (CN), con una serie di tavole rotonde e discussioni sulle sfide e prospettive nel contesto ESG, acronimo di Environmental, Social, and Governance, termine che si riferisce ai tre fattori chiave utilizzati per misurare la sostenibilità e l’impatto etico di un investimento in un’azienda.

In allegato il programma del convegno.

(12 settembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata