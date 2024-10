Al Teatro Alfieri Silvio Orlando è il protagonista di “Ciarlatani”. Il 29 ottobre

Dopo il successo dell’anteprima con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, la Stagione 2024/2025 del Teatro Alfieri, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, continua con un altro spettacolo che veleggia verso il tutto esaurito: martedì 29 ottobre alle 21 Silvio Orlando è il protagonista di “Ciarlatani”, da Los Farsantes di Pablo Remón, traduzione italiana Davide Carnevali.

Con lui sul palco Francesca Botti, Francesco Brandi e Blu Yoshimi. Scene Roberto Crea, luci Luigi Biondi, costumi Ornella e Marina Campanale, aiuto regia Raquel Alarcón, regia Pablo Remón, produzione Il Cardellino in coproduzione con Spoleto Festival dei Due Mondi – Teatro di Roma / Teatro Nazionale, si ringrazia per la collaborazione Premio David di Donatello e Piera Detassis.

“Ciarlatani” racconta la storia di due personaggi legati al mondo del cinema e del teatro. Anna Velasco è un’attrice la cui carriera è in fase di stallo. Dopo aver recitato in piccole produzioni di opere classiche, ora lavora come insegnante di pilates e nei fine settimana fa teatro per bambini. Tra soap opera televisive e spettacoli alternativi, Anna è alla ricerca del grande personaggio che la farà finalmente trionfare. Diego Fontana è un regista di successo di film commerciali che si sta imbarcando in una grande produzione: una serie da girare in tutto il mondo, con star internazionali. Un incidente lo porterà ad affrontare una crisi personale e a ripensare la sua carriera. Questi due personaggi sono collegati dalla figura del padre di Anna, Eusebio Velasco, regista di culto degli Anni ‘80, scomparso e isolato dal mondo. Una commedia in cui solo quattro attori viaggiano attraverso decine di personaggi, spazi e tempi. Una satira sul mondo del teatro e dell’audiovisivo, ma anche una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo, dentro e fuori la finzione.

Biglietti disponibili online su www.bigliettoveloce.it o alla biglietteria del Teatro aperta il martedì e il giovedì dalle 10 alle 17 e nei giorni di spettacolo (che non cadono di martedì e giovedì) a partire dalle 15 fino a inizio rappresentazione. Informazioni tel. 0141.399057 nei giorni e orari sopra indicati.

