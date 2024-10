Alé Chocolate si sposta a novembre: nelle giornate del 22, 23 e 24 novembre

di Redazione Alessandria

A causa di condizioni meteorologiche valutate in improvviso peggioramento nelle giornate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre l’evento Alé Chocolate verrà spostato nelle date del 22, 23, 24 di novembre.

La tre giorni dedicata ai maestri del cioccolato si svolgerà in queste nuove date rispettando il medesimo programma già annunciato e con gli stessi prestigiosi partecipanti. Slitterà anche l’evento “Un Bon – Bon Shopping” ideato dai commercianti cittadini. Lo slittamento dell’evento si è reso necessario per garantire la massima funzionalità logistica per organizzatori della manifestazione provenienti da varie zone d’Italia e la piena sicurezza dei molti avventori previsti.

(23 ottobre 2024)

