Sequestrati tre chilogrammi di droga e 9mila 400 euro in contanti

L’attività di controllo del territorio svolta dalla Polizia di Stato nel quartiere Barriera di Milano ha consentito agli investigatori del Commissariato di zona di individuare due alloggi nei quali venivano occultate e confezionate sostanze stupefacenti. Tratti in arresto 3 cittadini senegalesi, sorpresi in un immobile vicino largo Giulio Cesare mentre erano intenti a confezionare diverse dosi di cocaina e crack.

Nell’immobile adibito a vero e proprio laboratorio sono stati rinvenuti complessivamente 3 kg di sostanza stupefacente, parte della quale già suddivisa in dosi da smerciare, e 4.420€ in contanti. Inoltre, all’interno di un appartamento dove vive un giovane di diciannove anni i poliziotti hanno trovato oltre 230 grammi di hashish e una pistola revolver priva di matricola, con un proiettile all’interno, e quasi 5000 euro in contanti. Nella cantina di pertinenza dell’alloggio è stato rinvenuto materiale utile a predisporre una serra per la coltivazione e la produzione di marijuana.

Per il giovane è scattato l’arresto per la detenzione dello stupefacente e per il possesso dell’arma e la denuncia per ricettazione. Ulteriori indagini sono in corso.

(22 novembre 2024)

