L’Ufficio passaporti della Questura comunica: prenotazioni sull’agenda on-line

Si ricorda alla gentile utenza che l’accesso agli Uffici Passaporti, sia di Piazza Cesare Augusto 5 – Torino che di tutti i Commissariati di P.S., è possibile esclusivamente previa prenotazione dell’appuntamento sull’Agenda online. Qualora nella sezione “Appuntamenti ordinari” dell’Agenda online non fossero disponibili date compatibili con le proprie esigenze, e si abbia necessità di partire entro 30 giorni, sarà possibile entrare nella sezione “Appuntamenti prioritari” e fissare eventualmente un appuntamento nelle due settimane successive.

Il sistema farà stampare, oltre alla ricevuta e alla domanda di passaporto, un modulo di autocertificazione dell’urgenza che, compilato e sottoscritto dall’interessato, verrà consegnato al momento dell’appuntamento unitamente alla documentazione cartacea comprovante l’urgenza e la data del viaggio. Nel caso in cui non fossero presenti disponibilità neanche nella sezione degli appuntamenti prioritari, il sistema proporrà un tasto “stampa modulo urgenza” che consentirà al cittadino di compilare, stampare e firmare un modulo in cui lo stesso potrà autocertificare la necessità di partire entro 15 giorni. Il modulo dovrà essere consegnato all’Ufficio passaporti insieme alla documentazione cartacea comprovante l’urgenza e alla documentazione necessaria per la richiesta di passaporto.

Nel caso di problematiche nella prenotazione on line è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 011/5588400-500 o scrivendo all’indirizzo dipps184.00F0@pecps.poliziadistato.it.

Il comunicato stampa è pubblicato integralmente.

(23 novembre 2024)

