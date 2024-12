Secondo appuntamento con la Stagione de I Concerti 2024-2025 del Teatro Regio con James Conlon

Per il secondo appuntamento con la Stagione de I Concerti 2024-2025 del Teatro Regio – martedì 14 gennaio 2025 – il Regio si affida alla bacchetta del direttore d’orchestra americano James Conlon, tra i più importanti protagonisti della vita musicale internazionale, che debutta sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio, quest’ultimo istruito da Ulisse Trabacchin. Conlon ha coltivato un vasto repertorio sinfonico, operistico e corale ed è uno dei direttori d’orchestra più versatili e stimati. Ha diretto praticamente tutte le principali orchestre sinfoniche americane ed europee sin dal suo debutto con la Filarmonica di New York nel 1974. Dal 2016 al 2020 è stato anche Direttore principale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Grazie a tournée in tutto il mondo, un’ampia discografia, videografia, frequenti apparizioni televisive e conferenze, è uno degli interpreti più conosciuti e riconosciuti della musica classica. In programma due capolavori intrisi di umanità e speranza, lo struggente Stabat Mater per soprano, coro e orchestra di Francis Poulenc e la monumentale Sinfonia in re minore di César Franck. Composto nel 1950 come tributo alla memoria di un amico caro, il primo brano è caratterizzato da una fusione unica di sacralità e modernità, con melodie liriche e armonie innovative che evocano un profondo senso di spiritualità e contemplazione, fragilità e dolore; l’ultima sezione è una preghiera accorata, che lascia intravedere uno scorcio sereno di paradiso.

Il soprano solista è la stella nascente, originaria del Sud Africa, Masabane Cecilia Rangwanasha che ha vinto il Song Prize al concorso BBC Cardiff Singer of the World 2021 ed è attualmente un’artista di nuova generazione della BBC Radio 3; più recentemente ha ricevuto il Premio Herbert von Karajan 2024. A seguire, l’unica sinfonia di Cesar Franck, opera dal carattere romantico, traccia un percorso dalle tenebre verso la luce utilizzando una struttura ciclica che collega tematicamente i vari movimenti, creando una narrazione musicale avvincente e coesa, ricca di pathos e intensità emotiva.

Il prossimo appuntamento de I Concerti è lunedì 17 febbraio 2025 con Cover. Il maestro Felix Mildenberger sale sul podio della Filarmonica TRT, di cui è Direttore ospite principale, per un programma che prevede: Pulcinella, suite da concerto di Igor Stravinskij, il Concerto per fagotto, archi, arpa e pianoforte di André Jolivet, con il fagotto solista Andrea Azzi, e il Quartetto con pianoforte in sol minore op. 25 di Johannes Brahms (orchestrazione di Arnold Schönberg).

