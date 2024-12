Capodanno in Piazza, quello che c’è da sapere

Per i festeggiamenti del nuovo anno, piazza Castello ospiterà migliaia di persone che potranno assistere agli spettacoli in programma la sera del 31 dicembre e il pomeriggio del primo gennaio. La notte di Capodanno, a partire dalle ore 21 di martedì 31 dicembre e fino all’una, si svolgerà il concerto “Torino wasn’t built in a day”.

Mercoledì primo gennaio, sempre in piazza Castello e con inizio alle ore 16.30, avrà luogo il concerto di musica classica “Torino in due atti”.

L’area di piazza Castello interessata dagli eventi (AREA ROSSA) sarà prevalentemente la zona pedonale compresa tra Palazzo Madama e l’ex Palazzo della Regione sui lati est-ovest e tra piazzetta Reale e via Pietro Micca sui lati nord-sud.

Le persone che desiderano assistere al concerto di fine anno potranno accedere all’area munite di prenotazione, da effettuare sul sito di VivaTicket, dietro pagamento di una cauzione di 5 euro che sarà restituita entro 15 giorni dall’accesso alla piazza.

L’ingresso all’area per il concerto del primo gennaio sarà invece senza prenotazione, fino al raggiungimento della capienza massima prevista.

REGOLE D’ACCESSO ALLO SPETTACOLO

Il pubblico accederà all’area spettacolo (denominata zona rossa) da 6 varchi:

piazza San Giovanni (riservato a persone con disabilità, albergati e accreditati)

via Garibaldi / via XX Settembre

via Palazzo di Città / via XX Settembre

via Pietro Micca / Piazza Castello

via Roma / via Cesare Battisti

via Po / Piazza Castello

I varchi, unitamente agli assi viabili di via Barbaroux, via Viotti, l’area pedonale di Piazza Castello, sia lato Prefettura (verso i Giardini Reali Inferiori) che lato sud (verso via Po), saranno utilizzati anche per il deflusso e come percorsi di fuga. Via Verdi e la Galleria Subalpina, invece, saranno chiusi sul perimetro della zona rossa.

Per lo spettacolo di martedì 31 dicembre i varchi di accesso all’area saranno aperti al pubblico alle ore 19.00, mentre per lo spettacolo di mercoledì primo gennaio saranno aperti alle ore 14.00.

Si invitano i cittadini a utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per raggiungere il centro città e, per evitare code ai punti di ingresso, ad attenersi alle indicazioni e ai consigli degli organizzatori sulle modalità di accesso alla piazza, lasciando a casa e non portando con sé ciò che è espressamente vietato introdurre.

All’ingresso delle aree presidiate saranno predisposti controlli di sicurezza per impedire l’ingresso di oggetti vietati quali bottiglie di vetro, lattine, materiale ingombrante e oggetti potenzialmente pericolosi come, ad esempio, bombolette spray, aste o bastoni, armi, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, lanterne volanti, fumogeni, razzi di segnalazione, sostanze infiammabili, esplodenti o corrosive, pietre, catene, coltelli o altri oggetti da punta o taglio (esclusi presidi sanitari e ombrelli). Sarà inoltre vietato introdurre biciclette, monopattini o altri mezzi di trasporto, salvo quelli necessari alle persone con difficoltà motorie. Si consiglia, per accelerare i tempi di controllo, di non portare zaini o borse di grandi dimensioni e di utilizzare contenitori trasparenti. Se non accompagnato da specifica autorizzazione, così come previsto dall’art. 57 del T.U. Pubblica Sicurezza, è severamente vietato il lancio di lanterne volanti in quanto considerate ‘accensioni pericolose’. Si ricorda che, in caso di manifestazioni pubbliche, l’inosservanza è punita ai sensi dell’art. 703 del Codice Penale con l’arresto.

Per quanto riguarda l’accesso di animali, si evidenzia che i cani hanno un senso dell’udito molto sviluppato, in quanto possono percepire suoni ad alta frequenza e reagire a rumori non udibili all’orecchio umano, e possono essere facilmente spaventati o disturbati dai suoni forti e dalla confusione. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città, i cani vanno tenuti al guinzaglio con una lunghezza non superiore a due metri e i cani di indole mordace devono indossare apposita museruola. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Solo i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l’obbligo della museruola.



RESTRIZIONI AL TRAFFICO E DIVIETI DI SOSTA

Martedì 31 dicembre e mercoledì primo gennaio saranno istituite due aree con restrizioni al traffico veicolare e pedonale e alla sosta.

AREA ROSSA

L’area rossa sarà compresa nel seguente perimetro (i portici di confine non saranno percorribili):

– piazzetta Reale, tutta, dalla Chiesa di San Lorenzo all’Armeria Reale

– piazza Castello, dall’Armeria Reale ai fornici della Prefettura

– viale Primo Maggio, dai fornici della Prefettura al ponte dei giardini Reali Superiori

– viale Primo Maggio dal ponte giardini Reali Superiori a piazzetta Mollino, lato nord, e piazzetta Accademia Militare, lato est

– via Battisti, lato nord, da via Bogino a via Roma, con esclusione di via Accademia delle Scienze e confine a filo fabbricato di piazza Castello

– via Monte di Pietà, lato nord, da via Roma a via XX Settembre

– via XX Settembre, lato est, da via Monte di Pietà a via Palazzo di Città

– via Palazzo di Città, lato nord, da via XX Settembre alla chiesa di San Lorenzo.

Martedì 31 dicembre, all’interno dell’area rossa, dalle ore 9.00, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata fino alle 18.00 di mercoledì primo gennaio; dalle ore 16.00 fino alle ore 3.00 di mercoledì primo gennaio, e comunque sino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, compresi velocipedi, monopattini e veicoli di trasporto pubblico, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e della Polizia Locale.

Mercoledì primo gennaio persisterà il divieto di sosta con rimozione forzata già in vigore dalle ore 9.00 di martedì 31 dicembre fino alle 18.00. Il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, compresa la mobilità sostenibile e i veicoli di trasporto pubblico, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e della Polizia Locale, inizierà dalle ore 12.30 fino alle ore 18.30 e comunque sino a cessate esigenze.

All’interno dell’area rossa potranno circolare a piedi esclusivamente i residenti e gli spettatori dei due concerti.

AREA GIALLA

L’area gialla, subito a ridosso dell’area rossa, sarà delimitata dalle seguenti vie:

– corso Regina Margherita, lato sud, da via XX Settembre a Rondò Rivella

– corso San Maurizio, carreggiata laterale sud

– viale Partigiani, lato est

– viale Primo Maggio, lato est

– viale Luzio, lato sud

– Cavallerizza Reale

– via Vasco, lato ovest

– via San Francesco da Paola, lato ovest

– via Principe Amedeo, lato nord;

– via Bertola, lato nord;

– via XX Settembre, lato est tratto via Bertola-via Monte di Pietà;

– via Monte di Pietà, lato nord tratto via XX Settembre – via Micca lato nord;

– via San Tommaso, lato est;

– via Porta Palatina, lato est;

– via della Basilica, lato nord;

– via della Basilica, lato nord;

– via XX Settembre, lato ovest sino a corso Regina Margherita.

Nella zona gialla sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, compresi velocipedi, monopattini e veicoli di trasporto pubblico, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, della Polizia Locale e dei residenti muniti di documento di riconoscimento, con gli stessi orari della zona rossa.

Dalle ore 9.00 di martedì 31 dicembre alle ore 18.00 di mercoledì primo gennaio e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in zona gialla per tutti i veicoli, compresi velocipedi e monopattini. Il divieto interesserà le seguenti vie:

via XX Settembre ambo i lati, tratto via Bertola – piazza San Giovanni;

via Po, ambo i lati, tratto piazza Castello – via San Francesco da Paola;

via Viotti, ambo i lati, tratto via Bertola – via Monte di Pietà;

via Micca, ambo i lati, tratto via XX Settembre – via San Tommaso;

via Garibaldi ambo i lati, tratto via XX Settembre – via San Tommaso;

via Roma ambo i lati, tratto via Battisti – via Principe Amedeo;

via Battisti ambo i lati, tratto via Bogino – via Carlo Alberto.

In occasione dell’evento di mercoledì primo gennaio, nell’area gialla perdurerà il provvedimento di divieto di sosta con rimozione forzata già in vigore dalle ore 9.00 di martedì 31 dicembre. Il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, compresa la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico, inizierà dalle ore 12.30.

All’interno dell’area gialla la circolazione dei pedoni è libera e i veicoli dei residenti potranno circolare per uscire o raggiungere l’abitazione o i posti auto. I veicoli al servizio di persone con disabilità e stallo “ad personam” potranno regolarmente sostare.

Il trasporto pubblico potrà circolare in zona gialla sino alle ore 16.00, fatta eccezione per via XX Settembre (tratto Monte di Pietà – piazza San Giovanni) ove il divieto di transito ai mezzi pubblici inizierà alle ore 18.00.

DEVIAZIONI MEZZI TRASPORTO PUBBLICO URBANO – GTT

Conseguentemente ai divieti di circolazione che saranno istituiti, alcune linee del trasporto pubblico urbano subiranno deviazioni e/o limitazioni di percorso. Per maggiori dettagli sulle linee deviate e/o limitate è possibile visionare il sito Internet di GTT – Gruppo Torinese Trasporti – https://www.gtt.to.it/cms/

Le aree di stazionamento dei taxi in piazza Castello verranno sospese dalle ore 16.00 di martedì 31 dicembre alle ore 18.00 di mercoledì primo gennaio.

Il parcheggio interrato di piazza Castello/via Roma sarà chiuso nel tratto sotterraneo corrispondente alla zona rossa.

L’entrata veicolare di piazza Castello (Micca/Viotti) sarà chiusa già dalle ore 7.00 di lunedì 30 dicembre; l’uscita di via Viotti (Viotti/Monte di Pietà) dalle ore 12.00 di martedì 31 dicembre. I provvedimenti perdureranno fino alle ore 18.00 di mercoledì primo gennaio.

SOMMINISTRAZIONE, VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE

Nell’area compresa nel perimetro della zona gialla, che ricomprende anche la zona rossa, dalle ore 16.00 di martedì 31 dicembre alle ore 7.00 di mercoledì primo gennaio e dalle ore 12.30 alle ore 18.30 di mercoledì primo gennaio, saranno vietati:

la vendita per asporto, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l’erogazione;

il consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;

la detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità;

la vendita e somministrazione di bevande alcooliche che abbiano un contenuto alcolico superiore a ventuno gradi per cento in volume.

Nell’area compresa nel perimetro della zona rossa, dalle ore 16.00 di martedì 31 dicembre alle ore 7.00 di mercoledì primo gennaio e dalle ore 12.30 alle ore 18.30 di mercoledì primo gennaio, sarà vietato introdurre contenitori di vetro e/o metallo o comunque idonei all’offesa.

(27 dicembre 2024)

