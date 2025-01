Quando indagarono Giuseppe Conte per quella questione di auto blu finita in nulla

di Giovanna Di Rosa

Ricorderete quando una deputata di Fratelli d’Italia denunciò l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte per una questione relativa a trasporto presunto di fidanzata su auto blu: la cosa, già ridicola di per sé, finì in nulla perché di nulla si trattava. Non si sottolinea qui l’inutilità della denuncia (Giuseppe Conte è pure un eccellente avvocato e si dubita fortemente che cada in simili ingenuità), ma il fatto che anche allora fu tutto un grido: “dimissioni!”, “vattene!”, “vergogna!”. Perché in questo paese da trent’anni facciamo politica al suono di dimissioni, vattene, vergogna: sempre rivolta all’avversario.

La ragione del successo di FdI di oggi, del M5S di ieri, di Prodi eoni fa sta invece nel contrario: hanno vinto con una proposta di Governo e con cose che avrebbero fatto per gli Italiani. Che poi le abbiano fatte sul serio o abbiano fatto il contrario (l’attuale governo è maestro di promesse non mantenute) è un dettaglio. Entrambi gli esempi hanno qualcosa in comune: per un motivo ridicolo o per l’altro hanno ricevuto una denuncia. Inutile, perché finita in nulla. Ho ragioni di ritenere che finirà così anche stavolta, soprattutto per la presidente Meloni. Per le poche conoscenze che ho di come funzionano le cose in questo paese a rischiare di più potrebbe essere Nordio – e finirebbe che al Governo farebbero un favore essendo Nordio oltre che un mediocre ministro, a nostro avviso, non brilla certamente per popolarità dentro l’esecutivo.

E rimane solo da constatare quanto siamo ridicoli nella gestione del potere: quando ce l’abbiamo, quando lo contestiamo agli alti, quando cerchiamo di raggiungerlo o quando utilizziamo mezzucci per toglierlo a chi ce l’ha. Il pensiero che a forza di azioni da minus habens stiamo facendo a pezzi l’Italia nemmeno ci sfiora. L’ennesimo dettaglio (non era nei dettagli che si nascondeva il diavolo?).

(30 gennaio 2025)

