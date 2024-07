Rivolta in carcere postata su Tik Tok. La Procura apre un’inchiesta

Se un tempo le condizioni carcerarie rimanevano nel privato [sic] delle celle oggi il rischio è che la diffusione via social delle immagini provochi un effetto domino. Non è un giudizio, è cronaca. I detenuti in rivolta nel carcere de La Valletta sono diventati carne da Tik Tok grazie a uno di loro che ha postato le immagini dei materassi incendiati e delle clle sottosopra su Tik Tok, dall’interno del padiglione C del carcere torinese.

Due gli aspetti, entrambi inquietanti, e per ragioni diverse: da un lato le immagini squarciano il velo di una realtà inaccessibile agli sguardi del mondo esterno mentre dall’altro dimostrano l’impunità nell’uso dei telefonini in carcere e la sfrontatezza di pubblicare storie sui social. La Procura di Torino è sul piede di guerra ed aprirà un fascicolo al riguardo per far luce, si spera, sulla facilità con cui i telefonini, così come la droga, entrano in carcere.

E mentre esplodono rivolte anche a Trieste e Firenze, rispetto alle quali non siamo in grado di offrirvi molte informazioni e dobbiamo rimandarvi a chi ha più mezzi di noi, colpisce il commento della vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli che commenta le immagini girate dal detenuto parlando di “qualcuno si sente intoccabile e in grado di violare i divieti inerenti agli strumenti di comunicazione alimentando rivolte e relativa propaganda”. La parola “intoccabile” usata contro un detenuto che rompe le regole con consapevolezza che sarà identificato, fa riflettere soprattutto quando a commentare l’intoccabilità è una deputata condannata in via definitiva a un anno e 6 mesi per peculato. Certamente non significa che chi è condannato non abbia diritto di parola. Certamente non significa che chi è in carcere non possa protestare con i mezzi che ritiene più opportuni sapendo che poi pagherà.

(15 luglio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata