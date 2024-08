Italia Liberale e Popolare in delegazione presso il carcere di Torino il 4 agosto

Domani, Domenica 4 Agosto, in occasione delle visite nelle carceri italiane promosse in tutta Italia dal Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito, una delegazione farà visita presso il presso il Carcere Lorusso Cutugno delle Vallette di Torino.

La visita al Carcere delle Vallette inizierà alle ore 10 e la delegazione sarà composta da Mario Barbaro (componente della Segreteria del Partito Radicale), dall’Avv. Roberto Capra (Presidente della Camera Penale del Piemonte e della Valle D’Aosta), Claudio Desirò (Segretario Italia Liberale e Popolare), Alberto Nigra (ex parlamentare, Presidente Piemonte Libertà) ed Ezio Dore (Partito Radicale).

Parteciperà alla visita al carcere torinese l’Assessore al Bilancio ed alle Attività Produttive della Regione Piemonte Andrea Tronzano (Forza Italia), a seguito dell’impegno annunciato da Forza Italia al fianco del Partito Radicale nell’ambito dell’iniziativa “Estate in carcere” che prevederà visite in tutti gli istituti di pena d’Italia, isole comprese.

L’impegno è per riportare entro una cornice di stato di diritto il mondo del carcere, gravato da condizioni disumane per i detenuti e per coloro che nel carcere prestano il proprio servizio come operatori di polizia, operatori sanitari, psicologi, educatori.

Al termine della visita (ore 13) conferenza stampa all’esterno del carcere delle Vallette.

(3 agosto 2024)

